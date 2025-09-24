JD Vance culpa a la “extrema izquierda” por tiroteo en Dallas que dejó un migrante muerto

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, vinculó este miércoles al sospechoso del tiroteo contra una oficina de ICE en Dallas (Texas), que acabó hoy con la vida de un migrante, con la “extrema izquierda”, pese a que las autoridades no han presentado públicamente un motivo detrás del ataque.

En declaración desde Carolina del Norte, donde se encuentra para un evento de recaudación de fondos, el vicepresidente aseguró que el atacante, quien falleció también en el ataque, era un “extremista violento de izquierda” y acusó directamente a la oposición demócrata y los medios de comunicación de estar fomentando la violencia en el país.

“ Esta persona tenía una motivación política (...) cuando demócratas como Gavin Newsom (el gobernador de California) dicen que somos un gobierno autoritario o cuando los medios de izquierda mienten (...) están animando a que personas locas vayan y cometan actos de violencia ”, dijo el vicepresidente.

Las autoridades aún no han identificado de manera pública al atacante ni a las víctimas, pero tanto el FBI como DHS aseguraron que se encontraron una serie de cartuchos cerca del sospecho con mensajes en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Aunque aún no hay confirmación oficial, la cadena NBC, citando a las fuerzas de seguridad, dice que el tirador ha sido identificado como Joshua Jahn, un hombre 29 años.

El director del FBI, Kash Patel, publicó en su cuenta de la plataforma X una imagen de los presuntos cartuchos, donde se leen las palabras: ANTI-ICE, sobre una de las balas, en tinta azul.

El ataque tuvo lugar sobre las 6:40 a.m., hora local, cuando el sospechoso disparó de manera “indiscriminada” hacia las instalaciones desde la terraza de un edificio adyacente e impactó contra una furgoneta en donde estaban los migrantes, según informó DHS y la policía de Dallas.

El atacante también se disparó a sí mismo y falleció, de acuerdo con las autoridades.

Tanto el FBI como DHS han asegurando que las pesquisas sobre este hecho continúan en marcha, pero revelaron que está siendo investigado como un ataque de violencia “selectiva”.

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró “ataque organizado”.

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.

