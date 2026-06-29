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Resumen

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Fotografía del 21 de junio de 2026 en la que puede verse una de las zonas de aficionados instaladas por la FIFA para seguir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. (EFE/ Lavandeira Jr).
Fotografía del 21 de junio de 2026 en la que puede verse una de las zonas de aficionados instaladas por la FIFA para seguir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. (EFE/ Lavandeira Jr).
Por Agencia EFE

Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un tiroteo ocurrido este domingo en San Pedro Square, un popular centro de ocio de la ciudad de San José (California, Estados Unidos) que ha acogido una zona de aficionados para seguir los partidos del Mundial de fútbol, informaron este lunes las autoridades.

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