El exempleado que disparó y mató a ocho personas en una instalación de FedEx en Indianápolis, Estados Unidos, compró legalmente los dos rifles de asalto utilizados en el ataque, a pesar de leyes y alertas de “bandera roja” para prevenir situaciones así, informó la policía este domingo.

Un rastro de las dos armas encontradas por los investigadores en el lugar reveló que el sospechoso, Brandon Scott Hole, de 19 años, compró legalmente los rifles en julio y septiembre del año pasado, dijeron el sábado funcionarios del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD).

El IMPD no compartió dónde compró Hole las armas, citando la investigación en curso, pero dijo que se vio a Hole usando ambos rifles durante el asalto.

El subjefe de policía Craig McCartt dijo que Hole comenzó a disparar al azar contra personas en el estacionamiento de las instalaciones de FedEx el jueves por la noche, matando a cuatro, antes de ingresar al edificio, disparando fatalmente a cuatro personas más, para luego quitarse la vida con el arma.

Paul Keenan, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Indianápolis, ha dicho que los agentes interrogaron a Hole el año pasado después de que su madre llamara a la policía para decir que su hijo podría intentar un “suicidio por policía” (cuando una persona busca una respuesta letal por parte de las fuerzas del orden).

Dijo que llamaron al FBI después de que se encontraron artículos en el dormitorio de Hole, pero no dio más detalles sobre lo que eran. Sostuvo que los agentes no encontraron evidencia de un crimen y que no identificaron a Hole como partidario de una ideología de motivación racial.

El automóvil de un alguacil bloquea la entrada a las instalaciones de FedEx en Indianápolis, el sábado 17 de abril de 2021, donde ocho personas murieron durante un tiroteo el jueves por la noche. (Foto AP / Michael Conroy).

Un informe policial obtenido por The Associated Press muestra que los agentes confiscaron una escopeta de acción de bombeo de la casa de Hole después de responder a la llamada de la madre.

Keenan dijo que la pistola nunca fue devuelta.

Indiana ha tenido una “ley de bandera roja” que permite a la policía o los tribunales incautar armas de personas que muestran señales de advertencia de violencia desde 2005, cuando se convirtió en uno de los primeros estados en promulgar una ley de este tipo después de que un hombre matara a un oficial de policía de Indianápolis, cuyas armas tuvieron les fueron devueltas a pesar de haber pasado por una hospitalización meses antes por una evaluación de salud mental de emergencia.

La ley tiene como objetivo evitar que las personas compren o posean un arma de fuego si un juez las determina que presentan “un riesgo inminente” para ellas mismas o para los demás.

Las autoridades tienen dos semanas después de incautar el arma de alguien para argumentar en el tribunal que no se debe permitir que la persona posea un arma, de acuerdo con la ley.

Los funcionarios no han dicho si un juez emitió un fallo de bandera roja en el caso de Hole.

McCartt dijo que Hole era un ex empleado de FedEx y trabajó por última vez para la compañía en 2020.

El subjefe de policía dijo que no sabía por qué Hole dejó el trabajo o si tenía vínculos con los trabajadores de la instalación.

Dijo que la policía aún no ha descubierto el motivo del tiroteo.

Los investigadores registraron el viernes una casa en Indianápolis asociada con Hole y confiscaron pruebas, incluidas computadoras de escritorio y otros medios electrónicos, dijo McCartt.

La familia de Hole dijo en un comunicado que están “muy arrepentidos por el daño y el dolor” que causaron sus acciones.

Los miembros de la comunidad sij de Indianápolis se unieron a los funcionarios de la ciudad para pedir reformas de armas el sábado mientras lamentaban la muerte de cuatro sijs que estaban entre las ocho personas asesinadas.

En una vigilia a la que asistieron más de 200 en un parque de Indianápolis el sábado por la noche, Aasees Kaur, que representaba a la Coalición Sikh, habló junto con el alcalde de la ciudad y otros funcionarios electos para exigir acciones que impidan que tales ataques vuelvan a ocurrir.

Familiares sostienen una foto de su ser querido durante una vigilia con velas en Krannert Park en Indianápolis, Indiana, el 17 de abril de 2021, para recordar a las víctimas de un tiroteo masivo en una instalación local de FedEx. (Foto de Jeff Dean / AFP).

“Debemos apoyarnos unos a otros, no solo en el dolor, sino al llamar a nuestros legisladores y funcionarios electos para que hagan un cambio significativo”, dijo Kaur. “El momento de actuar no es más tarde, sino ahora. Somos demasiadas tragedias, demasiado tarde para hacerlo“, acotó.

El ataque fue otro golpe para la comunidad asiático-estadounidense un mes después de que las autoridades dijeron que seis personas de ascendencia asiática fueron asesinadas por un hombre armado en el área de Atlanta y en medio de ataques en curso contra asiático-estadounidenses durante la pandemia de coronavirus.

Alrededor del 90% de los trabajadores en el almacén de FedEx cerca del Aeropuerto Internacional de Indianápolis son miembros de la comunidad sij local, dijo la policía el viernes.

Satjeet Kaur, director ejecutivo de la Coalición Sikh, dijo que toda la comunidad estaba traumatizada por la violencia “sin sentido”.

“Si bien aún no sabemos el motivo del atacante, apuntó a una instalación que se sabe que está densamente poblada por empleados sij”, dijo Kaur.

Hay entre 8.000 y 10.000 estadounidenses sij en Indiana, según la coalición. Los miembros de la religión, que comenzó en la India en el siglo XV, comenzaron a establecerse en Indiana hace más de 50 años.

El tiroteo es el incidente de violencia más mortífero colectivamente en la comunidad sij en los Estados Unidos desde 2012, cuando un supremacista blanco irrumpió en un templo sij en Wisconsin y disparó a 10 personas, matando a siete.

Conforme a los criterios de Saber más

_______________________________

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el coronavirus que surgió en China?

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China?