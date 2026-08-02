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Resumen

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El ataque armado se registró en las inmediaciones de un restaurante In-N-Out Burger, en Twin Falls, Idaho. Foto: @Mexico_NewsMX
El ataque armado se registró en las inmediaciones de un restaurante In-N-Out Burger, en Twin Falls, Idaho. Foto: @Mexico_NewsMX
Por Agencia EFE

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en una zona comercial muy concurrida en Twin Falls, Idaho (EE.UU.).

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