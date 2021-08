Dos personas murieron y otra resultó herida el jueves por la mañana en un tiroteo cerca del palacio de justicia en la pequeña ciudad de Kankakee, en el norte de Illinois, Estados Unidos, dijo el alcalde.

El alcalde Christopher Curtis dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que los sospechosos del tiroteo han sido detenidos. Curtis no proporcionó más detalles sobre las víctimas o los sospechosos. Su asistente, David Guzmán, informó que el área ha sido asegurada y que ya no hay ningún peligro para el público.

El alguacil del condado de Kankakee, Mike Downey, le dijo a WGN TV que el tiroteo ocurrió alrededor de las 9:45 am cerca del juzgado y la cárcel del condado. Downey no proporcionó más detalles.

Kankakee es una comunidad de aproximadamente 26.000 personas ubicada a unas 60 millas (100 kilómetros) al sur de Chicago.

