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Cole Thomas Allen, el supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington. (EFE/ @realDonaldTrump).
Cole Thomas Allen, el supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington. (EFE/ @realDonaldTrump).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El ataque armado que la noche del sábado interrumpió la cena de corresponsales de la Casa Blanca y obligó a evacuar al presidente Donald Trump volvió a poner en primer plano una de las amenazas más difíciles de anticipar para los sistemas de seguridad: la del “lobo solitario”. Mientras las autoridades reconstruyen cómo un atacante individual logró acercarse armado a uno de los eventos más vigilados del país y perfilan quién es Cole Thomas Allen, el caso expone un patrón que combina acciones sin estructura ni red con motivaciones personales difusas, lo que convierte a estos individuos en actores impredecibles y difíciles de detectar antes de que actúen.

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