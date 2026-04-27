El ataque armado que la noche del sábado interrumpió la cena de corresponsales de la Casa Blanca y obligó a evacuar al presidente Donald Trump volvió a poner en primer plano una de las amenazas más difíciles de anticipar para los sistemas de seguridad: la del “lobo solitario”. Mientras las autoridades reconstruyen cómo un atacante individual logró acercarse armado a uno de los eventos más vigilados del país y perfilan quién es Cole Thomas Allen, el caso expone un patrón que combina acciones sin estructura ni red con motivaciones personales difusas, lo que convierte a estos individuos en actores impredecibles y difíciles de detectar antes de que actúen.

La prensa de Estados Unidos ha identificado al sospechoso del ataque, quien permanece bajo custodia policial, como Cole Thomas Allen, de 31 años y residente en California.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló el domingo que las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso tenía como objetivo a altos funcionarios del Gobierno, incluido “probablemente” el presidente Trump.

¿Cómo fue el ataque?

Agentes de seguridad reaccionan tras escuchar disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. (EFE/ Yuri Gripas). / Yuri Gripas / POOL

gún testigos y las autoridades, el ataque se produjo cuando el tirador solitario intentó forzar un control de seguridad ubicado a las puertas del salón de baile del hotel Washington Hilton, sin llegar a ingresar al evento.

Agentes armados respondieron de inmediato, intercambiaron disparos con el sospechoso y lograron reducirlo. Un miembro del Servicio Secreto resultó herido leve tras recibir un impacto en el chaleco antibalas, mientras que no se reportaron víctimas entre los asistentes.

Esta imagen, difundida por el presidente estadounidense Donald Trump, muestra a una persona que, según él, es el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (AFP). / -

El fiscal Blanche detalló el domingo que el sospechoso logró romper el perímetro de seguridad del hotel por apenas “unos pocos metros” antes de ser interceptado por el Servicio Secreto.

Según Blanche, el sistema de seguridad funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor.

El atacante, que portaba una escopeta, una pistola y armas blancas, fue detenido y trasladado a un hospital antes de quedar bajo custodia federal.

La primera dama Melania Trump y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participan en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el 25 de abril de 2026. (EFE/EPA/Yuri Gripas).

Era la primera vez que Trump asistía como presidente a la cena de los corresponsales de la Casa Blanca. En el momento del tiroteo, el mandatario estaba sentado en la mesa presidencial, ubicada en el escenario principal del salón de banquetes del hotel Washington Hilton.

Al escucharse los disparos, agentes del Servicio Secreto, con sus armas desenfundadas, cubrieron de inmediato a Trump y lo sacaron del lugar junto al vicepresidente J.D. Vance.

Luego se ordenó la evacuación de todo el salón de baile.

Un agente armado trepa por encima de las sillas mientras tras escucharse disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el 25 de abril de 2026. (Foto de Danny KEMP y los equipos de AFPTV / AFP). / DANNY KEMP AFPTV TEAMS

En cuanto a su motivación, el propio Trump dijo el domingo que el atacante escribió un manifiesto “anticristiano” para justificar su ataque.

Mientras que el New York Post informó que tuvo acceso al manifiesto de 1.052 palabras donde Cole Thomas Allen donde identificaba como “objetivos” a los miembros del Gobierno de Trump.

Allen envió el manifiesto a sus familiares diez minutos antes del ataque.

En el texto, justificó el ataque con acusaciones contra el mandatario y aseguró haber planificado la acción para “minimizar daños colaterales”, incluso estableciendo reglas para evitar víctimas fuera de sus blancos.

También criticó duramente la seguridad del hotel, afirmando que pudo ingresar armado sin ser detectado. Las autoridades analizan el documento como pieza clave para determinar su motivación.

¿Quién es Cole Thomas Allen?

Cole Thomas Allen dejó un manifiesto de 1.052 palabras donde expresaba que el objetivo de su ataque era la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con la prensa de Estados Unidos, Cole Thomas Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington D.C., con escala en Chicago, y se alojó en el hotel del evento de los corresponsales uno o dos días antes del ataque.

El residente en Torrance, California, al que las autoridades describen como un “lobo solitario”, es un ingeniero mecánico formado en el California Institute of Technology.

Además, tiene una maestría en ciencias de la computación por la Universidad Estatal de California (2025).

En el ámbito laboral, tiene experiencia en desarrollo de software educativo, realizó prácticas en la NASA y trabajó como profesor y tutor en la firma C2 Education, además de ser desarrollador independiente de videojuegos.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios estadounidenses, Allen era considerado un docente “inteligente, amable y tranquilo”, sin señales públicas de conductas violentas previas.

No se le conocen antecedentes penales, lo que refuerza la hipótesis de un atacante individual difícil de detectar por los servicios de seguridad.

El lunes comparecerá ante la justicia para enfrentar cargos por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a un agente federal.

"Lobos solitarios", el mayor desafío

Personas reaccionan tras escuchar disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. (EFE/ Eduard Ribas). / Eduard Ribas

El analista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre advirtió a El Comercio que el ataque de Allen encaja en un fenómeno cada vez más complejo para los sistemas de seguridad: el de los llamados “lobos solitarios”.

Según explicó, este concepto, adoptado por agencias de seguridad de Estados Unidos, describe a individuos que actúan sin estructuras jerárquicas ni vínculos operativos con organizaciones.

“No es el terrorismo convencional de grupos interconectados, sino una acción individual, lo que hace mucho más difícil su detección”, señaló.

Gómez de la Torre subrayó que se trata de un fenómeno relativamente reciente y en expansión, especialmente en Estados Unidos, aunque también presente en Europa.

“Son de distinto pelaje: no hay una matriz ideológica uniforme. Puede haber perfiles ultraderechistas, ultranacionalistas o yihadistas, pero no responden necesariamente a un patrón político o religioso único”, indicó.

En esa línea, remarcó el carácter “enigmático” de estos ataques, marcados más por factores personales que por agendas estructuradas.

“Hay un denominador común psicológico: marginalidad, desafección, frustración personal. Muchas veces se entremezcla con problemas de salud mental y no existen vínculos claros con organizaciones políticas o religiosas”, explicó.

Sobre el caso concreto en Washington, el analista destacó la rápida reacción del sistema de seguridad estadounidense. “Hubo una actuación eficaz: el atacante ni siquiera logró ingresar al salón. El Servicio Secreto respondió con rapidez, lo que evidencia capacidad operativa frente a este tipo de amenazas”, afirmó.

No obstante, advirtió que estos episodios ponen en evidencia los límites de la inteligencia preventiva.

“En muchos casos se trata de personas sin antecedentes de violencia, con perfiles incluso profesionales o académicos. Eso hace que emerjan de manera sorpresiva y dificulta enormemente su identificación previa”, sostuvo.

Para el especialista, el desafío radica en que, a diferencia de los complots organizados, estos actores individuales dejan menos rastros. “No hay comunicaciones, no hay redes visibles: es un fenómeno puntual que puede activarse de un momento a otro”, concluyó.

El candidato republicano Donald Trump, con sangre en el rostro, es rodeado por agentes del Servicio Secreto cuando lo sacan del escenario en un mitin en Pensilvania. (Rebecca DROKE / AFP). / REBECCA DROKE

Ataques de “lobos solitarios” contra Trump