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El ataque armado que la noche del sábado interrumpió la cena de corresponsales de la Casa Blanca y obligó a evacuar al presidente Donald Trump volvió a poner en primer plano una de las amenazas más difíciles de anticipar para los sistemas de seguridad: la del “lobo solitario”. Mientras las autoridades reconstruyen cómo un atacante individual logró acercarse armado a uno de los eventos más vigilados del país y perfilan quién es Cole Thomas Allen, el caso expone un patrón que combina acciones sin estructura ni red con motivaciones personales difusas, lo que convierte a estos individuos en actores impredecibles y difíciles de detectar antes de que actúen.
El ataque armado que la noche del sábado interrumpió la cena de corresponsales de la Casa Blanca y obligó a evacuar al presidente Donald Trump volvió a poner en primer plano una de las amenazas más difíciles de anticipar para los sistemas de seguridad: la del “lobo solitario”. Mientras las autoridades reconstruyen cómo un atacante individual logró acercarse armado a uno de los eventos más vigilados del país y perfilan quién es Cole Thomas Allen, el caso expone un patrón que combina acciones sin estructura ni red con motivaciones personales difusas, lo que convierte a estos individuos en actores impredecibles y difíciles de detectar antes de que actúen.
La prensa de Estados Unidos ha identificado al sospechoso del ataque, quien permanece bajo custodia policial, como Cole Thomas Allen, de 31 años y residente en California.
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El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló el domingo que las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso tenía como objetivo a altos funcionarios del Gobierno, incluido “probablemente” el presidente Trump.
¿Cómo fue el ataque?
gún testigos y las autoridades, el ataque se produjo cuando el tirador solitario intentó forzar un control de seguridad ubicado a las puertas del salón de baile del hotel Washington Hilton, sin llegar a ingresar al evento.
Agentes armados respondieron de inmediato, intercambiaron disparos con el sospechoso y lograron reducirlo. Un miembro del Servicio Secreto resultó herido leve tras recibir un impacto en el chaleco antibalas, mientras que no se reportaron víctimas entre los asistentes.
El fiscal Blanche detalló el domingo que el sospechoso logró romper el perímetro de seguridad del hotel por apenas “unos pocos metros” antes de ser interceptado por el Servicio Secreto.
Según Blanche, el sistema de seguridad funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor.
El atacante, que portaba una escopeta, una pistola y armas blancas, fue detenido y trasladado a un hospital antes de quedar bajo custodia federal.
Era la primera vez que Trump asistía como presidente a la cena de los corresponsales de la Casa Blanca. En el momento del tiroteo, el mandatario estaba sentado en la mesa presidencial, ubicada en el escenario principal del salón de banquetes del hotel Washington Hilton.
Al escucharse los disparos, agentes del Servicio Secreto, con sus armas desenfundadas, cubrieron de inmediato a Trump y lo sacaron del lugar junto al vicepresidente J.D. Vance.
Luego se ordenó la evacuación de todo el salón de baile.
En cuanto a su motivación, el propio Trump dijo el domingo que el atacante escribió un manifiesto “anticristiano” para justificar su ataque.
Mientras que el New York Post informó que tuvo acceso al manifiesto de 1.052 palabras donde Cole Thomas Allen donde identificaba como “objetivos” a los miembros del Gobierno de Trump.
Allen envió el manifiesto a sus familiares diez minutos antes del ataque.
En el texto, justificó el ataque con acusaciones contra el mandatario y aseguró haber planificado la acción para “minimizar daños colaterales”, incluso estableciendo reglas para evitar víctimas fuera de sus blancos.
También criticó duramente la seguridad del hotel, afirmando que pudo ingresar armado sin ser detectado. Las autoridades analizan el documento como pieza clave para determinar su motivación.
¿Quién es Cole Thomas Allen?
De acuerdo con la prensa de Estados Unidos, Cole Thomas Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington D.C., con escala en Chicago, y se alojó en el hotel del evento de los corresponsales uno o dos días antes del ataque.
El residente en Torrance, California, al que las autoridades describen como un “lobo solitario”, es un ingeniero mecánico formado en el California Institute of Technology.
Además, tiene una maestría en ciencias de la computación por la Universidad Estatal de California (2025).
En el ámbito laboral, tiene experiencia en desarrollo de software educativo, realizó prácticas en la NASA y trabajó como profesor y tutor en la firma C2 Education, además de ser desarrollador independiente de videojuegos.
De acuerdo con testimonios recogidos por medios estadounidenses, Allen era considerado un docente “inteligente, amable y tranquilo”, sin señales públicas de conductas violentas previas.
No se le conocen antecedentes penales, lo que refuerza la hipótesis de un atacante individual difícil de detectar por los servicios de seguridad.
El lunes comparecerá ante la justicia para enfrentar cargos por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a un agente federal.
"Lobos solitarios", el mayor desafío
El analista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre advirtió a El Comercio que el ataque de Allen encaja en un fenómeno cada vez más complejo para los sistemas de seguridad: el de los llamados “lobos solitarios”.
Según explicó, este concepto, adoptado por agencias de seguridad de Estados Unidos, describe a individuos que actúan sin estructuras jerárquicas ni vínculos operativos con organizaciones.
“No es el terrorismo convencional de grupos interconectados, sino una acción individual, lo que hace mucho más difícil su detección”, señaló.
Gómez de la Torre subrayó que se trata de un fenómeno relativamente reciente y en expansión, especialmente en Estados Unidos, aunque también presente en Europa.
“Son de distinto pelaje: no hay una matriz ideológica uniforme. Puede haber perfiles ultraderechistas, ultranacionalistas o yihadistas, pero no responden necesariamente a un patrón político o religioso único”, indicó.
En esa línea, remarcó el carácter “enigmático” de estos ataques, marcados más por factores personales que por agendas estructuradas.
“Hay un denominador común psicológico: marginalidad, desafección, frustración personal. Muchas veces se entremezcla con problemas de salud mental y no existen vínculos claros con organizaciones políticas o religiosas”, explicó.
Sobre el caso concreto en Washington, el analista destacó la rápida reacción del sistema de seguridad estadounidense. “Hubo una actuación eficaz: el atacante ni siquiera logró ingresar al salón. El Servicio Secreto respondió con rapidez, lo que evidencia capacidad operativa frente a este tipo de amenazas”, afirmó.
No obstante, advirtió que estos episodios ponen en evidencia los límites de la inteligencia preventiva.
“En muchos casos se trata de personas sin antecedentes de violencia, con perfiles incluso profesionales o académicos. Eso hace que emerjan de manera sorpresiva y dificulta enormemente su identificación previa”, sostuvo.
Para el especialista, el desafío radica en que, a diferencia de los complots organizados, estos actores individuales dejan menos rastros. “No hay comunicaciones, no hay redes visibles: es un fenómeno puntual que puede activarse de un momento a otro”, concluyó.
Ataques de “lobos solitarios” contra Trump
- 13 de julio de 2024 – Thomas Matthew Crooks. Durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el atacante abrió fuego desde una posición elevada contra Donald Trump, hiriéndolo levemente en la oreja y causando la muerte de un asistente. El agresor actuó solo y fue abatido por el Servicio Secreto en el lugar, en un hecho que evidenció fallas en la detección previa del tirador.
- 15 de setiembre de 2024 – Ryan Wesley Routh. El sospechoso planeó durante meses un ataque contra Donald Trump mientras jugaba golf en su club de West Palm Beach, ocultándose con un rifle en la vegetación cercana. Fue detectado por agentes antes de disparar con precisión y detenido tras huir; posteriormente fue condenado a cadena perpetua por intento de asesinato.
- 12 de octubre de 2024 – Vem Miller. Fue detenido en un control de seguridad cercano a un mitin de Donald Trump en Coachella, California, tras encontrársele armas de fuego, municiones y documentos falsos en su vehículo. Las autoridades investigaron el caso como una posible amenaza, aunque no llegó a ejecutar ningún ataque ni se confirmó un plan inminente; el episodio volvió a poner en foco el riesgo de individuos que actúan en solitario en entornos de alta exposición política.
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