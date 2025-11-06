Tiroteo en Miami: Al menos dos muertos y un herido en ataque armado en la ciudad de Hialeah

Escucha la noticia
Tiroteo en Miami: Al menos dos muertos y un herido en ataque armado en la ciudad de HialeahResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Al menos dos personas murieron y otra resultó herida este jueves en un tiroteo en la ciudad de Hialeah, ubicada al oeste de Miami (Florida), informaron a EFE fuentes policiales, que indicaron que la investigación está en curso.
El tiroteo, ocurrido en un apartamento ubicado en la comunidad de Lago Grande, se saldó con la muerte de dos personas mientras que una tercera fue hospitalizada, según indicó un portavoz de la Policía de la zona que prefirió no ser identificado.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Las claves que explican la derrota de Trump y los republicanos en las elecciones en EE.UU. y lo que se juegan en el 2026
La Policía no desveló más detalles sobre el suceso, indicando que se encuentra actualmente “bajo investigación”.
Imágenes difundidas por medios locales muestran a varios agentes policiales en parqueadero de un bloque de apartamentos en el que supuestamente tuvo lugar el tiroteo.
En ellas se observa una persona siendo trasladada en camilla al interior de un helicóptero de Miami-Dade Rescue.
Hialeah es una ciudad del condado de Miami-Dade, de más de 223.000 personas, la mayoría de ellos cubanos.
En Estados Unidos, alrededor de 47.000 personas murieron por heridas relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos, según los últimos datos disponibles.
El estado de Florida aprobó el mes pasado el porte de armas en público, que permite circular con armas de fuego a la vista.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Estados Unidos ordena inicio de reducción gradual de vuelos ante “tensión en el sistema”
- Cómo la peligrosa retórica nuclear de Putin y Trump puede salirse de control y abrir el camino a una nueva carrera armamentista
- Quién es Scott Bessent, el acaudalado secretario del Tesoro de Trump al que Milei dedicó su victoria
- Asesinan a exalcalde Lázaro Francisco Luría tras su secuestro en estado mexicano de Veracruz
- Milei dice en que “el socialismo ha entrado” a EE.UU. por “la costa este” tras elecciones
Contenido sugerido
Contenido GEC