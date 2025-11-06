Agentes de la Policía tras un tiroteo en Hialeah, oeste de Miami, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 2025. (Captura de video)
Agentes de la Policía tras un tiroteo en Hialeah, oeste de Miami, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE

Tiroteo en Miami: Al menos dos muertos y un herido en ataque armado en la ciudad de Hialeah
Al menos dos personas murieron y otra resultó herida este jueves en un tiroteo en la ciudad de , ubicada al oeste de (Florida), informaron a EFE fuentes policiales, que indicaron que la investigación está en curso.

El tiroteo, ocurrido en un apartamento ubicado en la comunidad de Lago Grande, se saldó con la muerte de dos personas mientras que una tercera fue hospitalizada, según indicó un portavoz de la Policía de la zona que prefirió no ser identificado.

La Policía no desveló más detalles sobre el suceso, indicando que se encuentra actualmente “bajo investigación”.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a varios agentes policiales en parqueadero de un bloque de apartamentos en el que supuestamente tuvo lugar el tiroteo.

En ellas se observa una persona siendo trasladada en camilla al interior de un helicóptero de Miami-Dade Rescue.

Hialeah es una ciudad del condado de Miami-Dade, de más de 223.000 personas, la mayoría de ellos cubanos.

En Estados Unidos, alrededor de 47.000 personas murieron por heridas relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos, según los últimos datos disponibles.

El estado de Florida aprobó el mes pasado el porte de armas en público, que permite circular con armas de fuego a la vista.

