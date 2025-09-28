El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras se dirige a abordar el Air Force One antes de partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 26 de septiembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras se dirige a abordar el Air Force One antes de partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 26 de septiembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump denuncia otro “ataque contra cristianos” tras tiroteo e incendio en iglesia mormona
Resumen de la noticia por IA
Trump denuncia otro “ataque contra cristianos” tras tiroteo e incendio en iglesia mormona

Trump denuncia otro “ataque contra cristianos” tras tiroteo e incendio en iglesia mormona

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el domingo “un nuevo ataque dirigido contra los cristianos” después de un tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan, en el norte del país, que dejó un muerto y varios heridos.

El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC