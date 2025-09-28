Trump denuncia otro “ataque contra cristianos” tras tiroteo e incendio en iglesia mormona

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Trump denuncia otro “ataque contra cristianos” tras tiroteo e incendio en iglesia mormonaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el domingo “un nuevo ataque dirigido contra los cristianos” después de un tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan, en el norte del país, que dejó un muerto y varios heridos.
“El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Newsletter Vuelta al Mundo
Información en desarrollo...
Contenido sugerido
Contenido GEC