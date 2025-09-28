Tiroteo en Míchigan: al menos un muerto y nueve heridos en ataque en iglesia mormona, que terminó incendiada

El tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, dejó un muerto y nueve heridos, según informaron fuentes policiales de Estados Unidos este domingo.

Un hombre abrió fuego en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días este domingo y luego provocó un incendio en el templo. El tirador, que utilizó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de policía.

Las autoridades han identificado al atacante como un hombre de 40 años de la localidad de Burton, también en el mismo estado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que agentes del FBI se han desplazado al lugar de los hechos.

“Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, añadió.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto “cobarde y criminal”.

Tras conocerse la noticia se han publicado varios videos en redes sociales en los que se aprecia una larga cortina de humo saliendo de la iglesia.

