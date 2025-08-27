La policía y socorristas trabajan en la escena de un tiroteo cerca de la Annunciation Church y la Escuela Católica en Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Tom BAKER / AFP)
/ TOM BAKER
Tiroteo en una escuela católica de Minneapolis deja al menos dos niños muertos y 14 heridos
El jefe de la policía de Minneapolis () y el alcalde, Jacob Frey, confirmaron este miércoles que hay dos niños muertos y catorce heridos tras el tiroteo registrado en una escuela católica de la ciudad.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del ataque ocurrido en la escuela católica Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no “presenta una amenaza activa”, confirmaron las autoridades.

He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información”, escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

La escuela está ubicada junto a una iglesia en el sur de la ciudad de la región Medio Oeste del país.

Imágenes en vivo mostraron a varios padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un importante operativo de emergencia.

Estamos sacando a nuestros niños del edificio”, dijo a la AFP una persona presente en la escuela, contactada por teléfono.

Instó a la gente a “mantenerse alejada del área para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas”, sin especificar su número o gravedad.

Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia”, afirmó Walz más temprano.

El presidente Donald Trump dijo en su red Truth Social que fue informado sobre el “trágico tiroteo” y que el FBI estaba en el lugar.

La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, afirmó el presidente.

La confirmación del ataque ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre tiroteos en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.

