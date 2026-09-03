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Resumen

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Carlton Neal Johnson II, señalado como el autor del tiroteo en Minneapolis. (Foto: @GrageDustin)
Carlton Neal Johnson II, señalado como el autor del tiroteo en Minneapolis. (Foto: @GrageDustin)
Por Agencia EFE

El autor del tiroteo en el que murieron tres personas y seis más resultaron heridas la víspera en un edificio de apartamentos de Minneapolis (Minnesota, EE.UU.) era un residente de 35 años que estaba en proceso de desalojo después de haber amenazado a otros vecinos.

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