Trump dice que fue informado sobre “trágico tiroteo” en Minneapolis

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que fue informado sobre un tiroteo este miércoles en una escuela de la ciudad de Minneapolis, y calificó la situación de “terrible”.

“He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”, afirmó Trump en su red Truth Social.

“El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, agregó.

Según funcionarios estadounidenses, al menos dos personas murieron y una quincena resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego en la escuela católica Annunciation.

CBS informó que 15 niños estaban siendo tratados en hospitales locales. La radio local reportó que varios estaban en condición crítica.

Imágenes en vivo mostraron a varios padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un importante operativo de emergencia.

“Estamos sacando a nuestros niños del edificio”, dijo a la AFP una persona presente en la escuela, contactada por teléfono.

La cuenta oficial en X de la ciudad de Minneapolis informó que “el tirador fue controlado y no hay una amenaza activa para la comunidad en este momento”.

Instó a la gente a “mantenerse alejada del área para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas”, sin especificar su número o gravedad.

Citando fuentes policiales, los medios locales informaron que el autor del tiroteo estaba muerto.