El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión del Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 26 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump dice que fue informado sobre “trágico tiroteo” en Minneapolis
El presidente estadounidense, , dijo que fue informado sobre un tiroteo este miércoles en una escuela de la ciudad de , y calificó la situación de “terrible”.

He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”, afirmó Trump en su red Truth Social.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Tiroteo en una escuela católica de Minneapolis deja al menos dos muertos y 20 heridos

El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, agregó.

Según funcionarios estadounidenses, al menos dos personas murieron y una quincena resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego en la escuela católica Annunciation.

CBS informó que 15 niños estaban siendo tratados en hospitales locales. La radio local reportó que varios estaban en condición crítica.

Imágenes en vivo mostraron a varios padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un importante operativo de emergencia.

Estamos sacando a nuestros niños del edificio”, dijo a la AFP una persona presente en la escuela, contactada por teléfono.

MÁS INFORMACIÓN: Autor de tiroteo en escuela católica de Minneapolis fue “controlado”, según autoridades

La cuenta oficial en X de la ciudad de Minneapolis informó que “el tirador fue controlado y no hay una amenaza activa para la comunidad en este momento”.

Instó a la gente a “mantenerse alejada del área para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas”, sin especificar su número o gravedad.

Citando fuentes policiales, los medios locales informaron que el autor del tiroteo estaba muerto.

