Al menos una persona murió y seis resultaron heridas en un tiroteo que se produjo este miércoles en el centro de Minneapolis (Minnesota, EE.UU.), según informó el canal local KSTP.

“Mi equipo de seguridad pública está respondiendo a un tiroteo en el centro de Minneapolis esta tarde. Los agentes estatales están sobre el terreno para apoyar a la Policía local y compartiremos más información a medida que esté disponible”, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

🇺🇸 | Según la filial local de CBS WCCO, los dos oficiales que fueron baleados, uno en la pierna y uno en el estómago, durante el incidente de tiroteo en Minneapolis, Minnesota, se espera que sobrevivan, con informes adicionales de otras fuentes que ahora indican que el tirador… pic.twitter.com/n815HG8fbW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 2, 2026

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Las autoridades de Minneapolis indicaron que el tiroteo fue en la zona del 15 East de la calle Grant, aparentemente en un edificio residencial, y divulgó que había “varias víctimas, incluyendo dos policías”.

Un policía recibió disparos en el estómago y el otro en una pierna, pero no estaba claro su estado, indicó KSTP.

Un representante del hospital a donde fueron trasladadas las víctimas, Hennepin Healthcare, dijo al canal Fox que ingresaron a siete personas y que una había fallecido.

En la escena había desplegados agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Explosivos, según indicaron las respectivas agencias en X.

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