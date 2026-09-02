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Resumen

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Agentes de la policía de Minneapolis luego de un tiroteo reportado en el centro de la ciudad, que señalan varios muertos y heridos, el 2 de septiembre de 2026. (Captura de X @AlertaNews24)
Agentes de la policía de Minneapolis luego de un tiroteo reportado en el centro de la ciudad, que señalan varios muertos y heridos, el 2 de septiembre de 2026. (Captura de X @AlertaNews24)
Por Agencia EFE

Al menos una persona murió y seis resultaron heridas en un tiroteo que se produjo este miércoles en el centro de Minneapolis (Minnesota, EE.UU.), según informó el canal local KSTP.

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