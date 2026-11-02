Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este lunes en una playa en Moss Landing, en la costa central del estado de California, informó el Departamento del Alguacil del condado de Monterey.

El suceso se produjo poco después de la medianoche de este 2 de noviembre en Moss Landing, ubicada a unos 29 kilómetros al norte de la ciudad de Monterey, en la costa central del ‘estado dorado’.

Two people were killed and two others were injured in a shooting at Moss Landing State Beach early Monday morning, the Monterey County Sheriff's Office said. For more information, click the link below. https://t.co/wAMIHUpDDi https://t.co/7yMC94Vxe7 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 2, 2026

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos.

El comandante Andrew Rosas, del Departamento del Alguacil del condado de Monterey, explicó a ABC que dos personas fueron halladas sin vida en el lugar, con aparentes heridas de bala.

Una tercera persona fue trasladada desde el lugar de los hechos a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida, mientras que otra acudió a un centro médico reportando heridas de disparos.

Como parte de las labores de investigación, la Policía de Parques Estatales de California (California State Parks Police) cerró varias vías de acceso y la playa estatal de Moss Landing.

Las autoridades reiteraron que no existe una amenaza activa para los residentes ni para la comunidad de Moss Landing.

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