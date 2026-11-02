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Agentes de la Policía acuden a la escena de un tiroteo en una playa de Moss Landing, en la costa central del estado de California, en Estados Unidos. (Captura de X @abc7newsbayarea)
Agentes de la Policía acuden a la escena de un tiroteo en una playa de Moss Landing, en la costa central del estado de California, en Estados Unidos. (Captura de X @abc7newsbayarea)
Por Agencia EFE

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este lunes en una playa en Moss Landing, en la costa central del estado de California, informó el Departamento del Alguacil del condado de Monterey.

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