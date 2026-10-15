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Resumen

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Agentes de la policía responden a la alerta de un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail de la ciudad de Bend, en Oregon, Estados Unidos, el 15 de octubre de 2026. (Captura de X @CBSNews)
Agentes de la policía responden a la alerta de un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail de la ciudad de Bend, en Oregon, Estados Unidos, el 15 de octubre de 2026. (Captura de X @CBSNews)
Por Agencia EFE

Al menos dos personas, una de ellas un menor de edad, fueron trasladadas a un hospital tras producirse este jueves un tiroteo en una escuela de primaria en la cuidad de Bend, estado de Oregón, en el este de Estados Unidos.

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