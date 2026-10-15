Al menos dos personas, una de ellas un menor de edad, fueron trasladadas a un hospital tras producirse este jueves un tiroteo en una escuela de primaria en la cuidad de Bend, estado de Oregón, en el este de Estados Unidos.

El sospechoso habría sido abatido a tiros por las autoridades, según informó a la prensa la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller.

Authorities in Bend, Oregon say a shooting at Silver Rail Elementary School has left behind multiple victims, including children. A shooter was shot and killed, police say. At least two people were taken to a local hospital for treatment, but information on their conditions and total number of injuries remain unclear. https://t.co/kjkUguu3nw — CBS News (@CBSNews) October 15, 2026

Las autoridades recibieron un aviso alrededor de la una de la tarde por una persona que disparaba contra un automóvil. Minutos después, comenzaron a recibir más llamadas al servicio de emergencias que alertaban de un tiroteo activo en una escuela primaria.

La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que se encuentra monitoreando la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

La directora de comunicaciones añadió que hubo “varias víctimas” relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida.

VIDEO RECOMENDADO

Las dos bases militares que Estados Unidos construirá en Groenlandia se sitúan en el sur y el este del territorio, según el acuerdo de seguridad firmado este martes 22 de septiembre entre la isla ártica, Washington y Copenhague. (AFP)

SOBRE EL AUTOR