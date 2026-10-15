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Resumen

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El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, informa sobre el tiroteo en una escuela primaria de Bend, en Oregon, Estados Unidos, el 15 de octubre de 2026. (Captura de X @newsnoteworthy)
El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, informa sobre el tiroteo en una escuela primaria de Bend, en Oregon, Estados Unidos, el 15 de octubre de 2026. (Captura de X @newsnoteworthy)
Por Agencia EFE

Tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron este jueves en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregón, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, según confirmó la Policía.

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