Hombre armado mata a tres policías y hiere a otros dos en Pensilvania

Un hombre armado abrió fuego el miércoles en Pensilvania contra cinco policías, tres de los cuales murieron y dos resultaron heridos de gravedad, informó el jefe de la policía de ese estado del este de Estados Unidos.
“Cinco agentes de las fuerzas del orden han resultado heridos hoy por disparos, tres de ellos fatalmente”, declaró Christopher Paris en una rueda de prensa.
El jefe policial anunció que los otros dos policías habían sido trasladados al hospital en estado crítico “aunque estable”.
Agentes de la policía mataron a tiros al atacante, añadió Paris.
Los hechos tuvieron lugar el miércoles por la tarde en la localidad de Codorus, en el condado de York, a unos 185 km al oeste de Filadelfia.
Los policías estaban trabajando en una investigación por violencia doméstica cuando el atacante les disparó.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también en la rueda de prensa, lamentó “un día absolutamente trágico y conmovedor para el condado de York y para toda Pensilvania”.
