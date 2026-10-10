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Resumen

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Agentes especiales de la Policía de Erie, en Pensilvania, Estados Unidos, acude a un tiroteo el 10 de octubre de 2026. (Captura de CNN)
Agentes especiales de la Policía de Erie, en Pensilvania, Estados Unidos, acude a un tiroteo el 10 de octubre de 2026. (Captura de CNN)
Por Agencia AFP

Un hombre mató a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños, en una ciudad del estado de Pensilvania, norte de Estados Unidos, antes de aparentemente quitarse la vida, informaron medios locales.

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