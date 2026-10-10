Un hombre mató a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños, en una ciudad del estado de Pensilvania, norte de Estados Unidos, antes de aparentemente quitarse la vida, informaron medios locales.

Consultado por la AFP, el departamento de policía de la ciudad de Erie declinó hacer comentarios. La alcaldesa tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa el sábado por la tarde.

El medio Erie News Now informó que la policía acudió el viernes hacia las 17H00 a un domicilio en Erie tras recibir reportes de disparos y encontró a dos mujeres muertas en la calle.

El presunto autor se atrincheró en la vivienda mientras los agentes rodeaban el inmueble y le ordenaban salir.

Durante el operativo se escucharon nuevos disparos, según Erie News Now.

Cuando la policía entró finalmente en la casa, halló a varias víctimas más en el interior y sus alrededores, incluidos los dos menores.

El fallecido presentaba una herida de bala que, al parecer, se había provocado él mismo, añadió el medio, que citó fuentes policiales.

En un comunicado divulgado el viernes por la noche, la alcaldía de Erie calificó el hecho de “terrible tragedia”.

“Queremos asegurar a la población que la situación está bajo control. El autor de los disparos ha fallecido y actualmente no existe ninguna amenaza ni peligro para la comunidad”, añadió el comunicado.

Los tiroteos masivos son frecuentes en Estados Unidos, donde las armas de fuego superan ampliamente el número de habitantes, y los intentos de endurecer las restricciones sobre su posesión tropiezan con importantes obstáculos políticos y legales.

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