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Fotografía que muestra una cinta de advertencia durante un operativo de la Policía de San Diego este lunes, en el Centro Islámico de San Diego (EE.UU). Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. Foto: EFE/ Omar Alonso
Fotografía que muestra una cinta de advertencia durante un operativo de la Policía de San Diego este lunes, en el Centro Islámico de San Diego (EE.UU). Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California. Foto: EFE/ Omar Alonso
/ Omar Alonso
Por Agencia EFE

Uno de los jóvenes que disparó el lunes pasado a la mayor mezquita de San Diego (California) realizó una transmisión en vivo de unos 20 minutos del ataque y al menos tres personas vieron el asalto, según un análisis de CBS News.

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