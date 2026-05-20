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Miembros de la comunidad lloran a las víctimas un día después del tiroteo ocurrido en el Centro Islámico de San Diego, California, el 19 de mayo de 2026. (Zoë Meyers / AFP)
Miembros de la comunidad lloran a las víctimas un día después del tiroteo ocurrido en el Centro Islámico de San Diego, California, el 19 de mayo de 2026. (Zoë Meyers / AFP)
/ ZOE MEYERS
Por Agencia EFE

Los dos jóvenes que asesinaron a tres personas en un ataque contra la mayor mezquita de San Diego (California) expresaron odio contra los musulmanes, los judíos, los hispanos, los afroamericanos y las personas de la comunidad LGTBIQ, y pedían por una guerra racial, según un manifiesto citado por medios estadounidenses.

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