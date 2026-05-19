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Flores colocadas por los residentes locales se pueden ver un día después del tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, California, el 19 de mayo de 2026. (Zoë Meyers / AFP)
Flores colocadas por los residentes locales se pueden ver un día después del tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, California, el 19 de mayo de 2026. (Zoë Meyers / AFP)
/ ZOE MEYERS
Por Agencia EFE

Los dos sospechosos, de 17 y 18 años, de matar a tres personas en la mezquita más grande de San Diego (California) compartían un “odio generalizado” hacia diferentes religiones y razas y habían tenido fácil acceso a armas, informaron este martes las autoridades.

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