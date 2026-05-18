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Agentes de las fuerzas del orden se congregan en el lugar para responder a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont, en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/JOHN GASTALDO
Agentes de las fuerzas del orden se congregan en el lugar para responder a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont, en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/JOHN GASTALDO
Por Agencia EFE

Uno de los adolescentes, identificado como uno de los atacantes de una mezquita en San Diego (EE.UU.), que ha dejado cinco muertos este lunes, está vinculado a una escuela ubicada a 1,6 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el atentado, de acuerdo con la policía local.

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