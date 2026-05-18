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Miembros del Centro Islámico de San Diego se abrazan tras enterarse del tiroteo en su lugar de culto en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/JOHN GASTALDO
Miembros del Centro Islámico de San Diego se abrazan tras enterarse del tiroteo en su lugar de culto en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/JOHN GASTALDO
Por Agencia EFE

Las autoridades policiales de San Diego, California (EE.UU.), aseguraron este lunes que uno de los adolescentes implicados en el tiroteo que dejó tres muertos en la mezquita más grande de la ciudad, sustrajo tres armas de fuego de la vivienda de su madre previo al incidente.

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