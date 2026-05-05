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Un vehículo del Departamento de Policía de Dallas cerca del lugar de un tiroteo cerca de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025. (Aric Becker / AFP)
Un vehículo del Departamento de Policía de Dallas cerca del lugar de un tiroteo cerca de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025. (Aric Becker / AFP)
/ ARIC BECKER
Por Agencia EFE

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este martes en el estacionamiento de un supermercado coreano entre personas que mantenían relaciones comerciales, en una comunidad cercana a Dallas (Texas).

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