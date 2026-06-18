Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Una persona fue detenida tras registrarse varios disparos este jueves en Times Square, en pleno corazón de Manhattan, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y recogen medios locales.
TE PUEDE INTERESAR
- De la Espriella promete relación “inmejorable” de Colombia y Argentina tras apoyo de Milei
- La gran concesión de Trump a Irán: por qué Estados Unidos dejó intacto su temido programa de misiles balísticos
- El polémico fondo de US$ 300.000 millones para Irán por la paz: ¿lo pagará Estados Unidos?
- El historial de salud de la princesa Catalina: el secreto mejor guardado del Reino Unido sufrió un intento de vulneración
- Flávio Bolsonaro promete militares en la frontera, castración química y cárceles al estilo Bukele en Brasil
Seguir temas