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Una pantalla gigante en Times Square, en una de las muchas fiestas en toda la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 13 de junio de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT)
Una pantalla gigante en Times Square, en una de las muchas fiestas en toda la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 13 de junio de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT)
Por Agencia EFE

Una persona fue detenida tras registrarse varios disparos este jueves en Times Square, en pleno corazón de Manhattan, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y recogen medios locales.

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