Un hombre armado que llevaba un rifle y una pistola mató a cuatro personas en un edificio médico de Tulsa en el campus de un hospital, dijo la policía, en el último de una serie de tiroteos masivos mortales en Estados Unidos en las últimas semanas.

El tiroteo del miércoles en el campus del Sistema de Salud Saint Francis ocurrió la misma semana en que las familias en Uvalde, Texas, comenzaron a enterrar a los muertos del tiroteo escolar más mortífero en casi una década.

Las víctimas y el atacante en Tulsa fueron encontrados en el segundo piso de un consultorio médico donde se encuentra una clínica ortopédica, dijo la policía. El tirador, cuyo nombre no ha sido revelado, murió aparentemente de una herida de bala autoinfligida, dijo el subjefe del Departamento de Policía de Tulsa, Eric Dalgleish.

El hospital dijo en un comunicado que estaba “de duelo por la pérdida de cuatro miembros de nuestra comunidad”, pero no identificó de inmediato a los muertos.

La reciente ola de violencia con armas de fuego en todo el país, incluido el asesinato de 19 niños y dos maestras en la escuela primaria Robb en Uvalde a manos de un hombre armado de 18 años que portaba un rifle semiautomático estilo AR, ha llevado a los líderes demócratas a ampliar su pide mayores restricciones sobre las armas, mientras que los republicanos enfatizan más seguridad en las escuelas.

Tiroteo en un hospital de Tulsa, Estados Unidos, deja varios muertos y heridos. (Policía de Tulsa).

La división refleja una división partidista que ha obstaculizado la acción en el Congreso y en muchos capitolios estatales sobre la mejor manera de responder a un número récord de muertes relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos.

No estaba claro qué provocó el asalto mortal en Tulsa, dijo Dalgleish. Posteriormente, las autoridades ejecutaron una orden de registro en una casa en Muskogee, a unos 70 kilómetros (45 millas) al sureste de Tulsa, en relación con la investigación, dijo la policía.

“Parece que ambas armas en un momento u otro fueron disparadas en la escena”, dijo Dalgleish. “Los oficiales que llegaron estaban escuchando disparos en el edificio, y eso fue lo que los llevó al segundo piso”.

La policía respondió a la llamada unos tres minutos después de que los despachadores recibieron el informe a las 4:52 p. m. y se pusieron en contacto con el pistolero a las 5:01 p. m., dijo Dalgleish.

“Estoy muy contento con lo que sabemos hasta ahora sobre la respuesta de nuestros oficiales”, dijo Dalgleish.

El tiempo que les tomó a los agentes de policía en Uvalde enfrentarse al hombre armado durante el tiroteo mortal en una escuela de Texas la semana pasada se ha convertido en un foco clave de esa investigación. Los oficiales esperaron más de una hora para irrumpir en el salón de clases donde el atacante atacó.

El capitán de la policía de Tulsa, Richard Meulenberg, también dijo que varias personas resultaron heridas y que el complejo médico era una “escena catastrófica”. El número exacto de heridos no estuvo disponible de inmediato.

El Sistema de Salud St. Francis cerró su campus el miércoles por la tarde debido a la situación en el Edificio Médico Natalie, que alberga clínicas para pacientes ambulatorios y otros consultorios médicos.

“Este campus es un terreno sagrado para nuestra comunidad”, dijo el alcalde de Tulsa, GT Bynum. “Durante décadas, este campus ha sido un lugar donde los héroes vienen a trabajar todos los días para salvar la vida de las personas de nuestra comunidad”.

La policía y los bomberos de Tulsa responden a un tiroteo en el edificio médico Natalie el miércoles 1 de junio de 2022 en Oklahoma. (Ian Maule/Tulsa World vía AP).

Bynum agregó: “En este momento, mis pensamientos están con las víctimas. Si queremos tener una discusión sobre políticas, eso es algo que se tendrá en el futuro, pero no esta noche”.

Philip Tankersley, de 27 años, salía de la habitación de su padre en el cercano Hospital Saint Francis alrededor de las 5 p.m., cuando el personal del hospital dijo que había un tirador activo en el edificio al otro lado de la calle, cerró las puertas y les advirtió que se mantuvieran alejados de las ventanas.

Tankersley dijo que él y su madre se refugiaron en la habitación del hospital de su padre durante más de una hora, tratando de aprender fragmentos de información de las noticias de televisión y de las enfermeras que pasaban. Dijo que escucharon “código plata” y “trauma de nivel 1″ anunciados en los altavoces del hospital y se preguntaron si estaban a salvo en la habitación.

“No estaba particularmente preocupado porque las dos personas de las que debo cuidar estaban en la misma habitación que yo”, dijo. “Pero definitivamente fue un momento de ‘esto está sucediendo aquí’”.

El tiroteo del miércoles también se produce poco más de dos semanas después del tiroteo en un supermercado de Buffalo por parte de un hombre blanco acusado de matar a 10 personas negras en un ataque racista. El reciente fin de semana del Día de los Caídos vio múltiples tiroteos masivos en todo el país , incluso en un festival al aire libre en Taft , Oklahoma, a 45 millas de Tulsa, incluso cuando los incidentes de una sola muerte representaron la mayoría de las muertes por armas de fuego.

Desde enero, ha habido 12 tiroteos en los que han muerto cuatro o más personas, según la base de datos de asesinatos en masa de The Associated Press/USA TODAY/Northeastern University. Esos tiroteos han dejado 76 muertos, incluidos 31 adultos y niños en Buffalo y Texas, dice la base de datos. El número de muertos no incluye a los sospechosos de los tiroteos.