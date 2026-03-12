Escuchar
La cinta policial rodea el área cercana a una casa que explotó en Arlington, Virginia, el 4 de diciembre de 2023. (Stefani Reynolds / AFP)
Por Agencia EFE

Un hombre con presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) perpetró un tiroteo en la universidad de Old Dominion, en Virginia (Estados Unidos), en el que murió una persona y otras dos resultaron heridas.

