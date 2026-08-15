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Resumen

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La Policía de Charlottesville, Estados Unidos, asegura la escena del crimen de un tiroteo nocturno en la Universidad de Virginia. (STEVE HELBER / AP)
La Policía de Charlottesville, Estados Unidos, asegura la escena del crimen de un tiroteo nocturno en la Universidad de Virginia. (STEVE HELBER / AP)
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la madrugada del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro universitario de Estados Unidos.

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