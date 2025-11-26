El presidente de Estados Unidos, Donald califica como "acto de terrorismo" el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald califica como "acto de terrorismo" el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Trump califica como "acto de terrorismo" tiroteo contra miembros de Guardia Nacional en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles como “acto de terrorismo” el tiroteo que dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional gravemente heridos y atacó al sospechoso que diversos medios han identificado como originario de Afganistán.

El sospechoso es Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021, según la información de las cadenas CBS y CNN.

