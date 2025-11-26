Soldados de la Guardia Nacional se reúnen cerca de la escena de un crimen después de un tiroteo en el centro de Washington, DC, el 26 de noviembre de 2025. (Daniel SLIM / AFP)
Soldados de la Guardia Nacional se reúnen cerca de la escena de un crimen después de un tiroteo en el centro de Washington, DC, el 26 de noviembre de 2025.
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump pide sumar 500 miembros de la Guardia Nacional en Washington tras el ataque, dice secretario de Guerra
El presidente de , , solicitó al secretario de Guerra, , la incorporación de 500 miembros de la para reforzar la seguridad en , tras el ataque este miércoles contra dos miembros de este cuerpo que se encuentran en estado crítico.

El presidente Trump me ha pedido, y yo pediré al secretario del Ejército de la Guardia Nacional, que agreguemos 500 tropas adicionales, guardias nacionales, a Washington D.C. Esto solo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington D.C. sea un lugar seguro y hermoso. La disminución de la delincuencia ha sido histórica”, dijo Hegseth a la prensa en Santo Domingo, tras un encuentro con el presidente dominicano, Luis Abinader.

Las autoridades de EE.UU. rectifican: los dos guardias nacionales baleados siguen en situación crítica

El alto cargo afirmó que “el aumento de la seguridad” en la capital estadounidense es “histórica”, pero que si los criminales quieren cometer “actos violentos como este, contra lo mejor de Estados Unidos, jamás cederemos”.

(El ataque) solo reforzará nuestra determinación; nunca cederemos. Protegeremos nuestra capital, protegeremos nuestras ciudades. De hecho, esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca. No se tolerará”, remachó Hegseth.

Los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron tiroteados este miércoles cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico y no han fallecido, rectificaron las autoridades tras haberlos dado por muertos.

El director del FBI, Kash Patel, anunció en una rueda de prensa en el lugar de los hechos que los dos guardias nacionales siguen vivos, aunque se encuentran hospitalizados “en condición crítica” y pidió una oración por ellos.

Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, estado de las dos víctimas, había anunciado en redes sociales que ambos fallecieron, pero luego rectificó y dijo haber recibido “información contradictoria”.

Los dos agentes de la Guardia Nacional fueron hospitalizados tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca en el que el agresor también fue herido, arrestado y hospitalizado.

Trump promete que la persona que tiroteó dos guardias nacionales en Washington pagará un "precio alto"

El presidente Trump jamás cederá. Por eso el pueblo estadounidense lo eligió. Estados Unidos y nuestros guerreros, nuestra Guardia Nacional, son fuertes. Así que estamos siguiendo esto muy de cerca (...) Pido oraciones por nuestra Guardia Nacional”, expresó Hegseth.

El secretario de Guerra anunció hoy, junto al presidente dominicano, Luis Abinader, que su país utilizará áreas de dos aeropuertos cercanos a Santo Domingo para transporte de equipo y personal técnico para su plan de combate al narcotráfico en el Caribe.

Estados Unidos ha desplegado un operativo militar de gran alcance en la región con la destrucción de varias lanchas que, asegura, procedían de Sudamérica con la intención de introducir drogas al país norteamericano.

