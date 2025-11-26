El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington, el 25 de noviembre de 2025. (Octavio Guzmán / EFE)
Trump promete que la persona que tiroteó dos guardias nacionales en Washington pagará un "precio alto"

El presidente de , , prometió este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la cerca de la Casa Blanca “pagará un precio muy alto” por ello.

El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, declaró en su red Truth Social.

MIRA AQUÍ: Mueren dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultaron heridos por disparos durante un tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC”, declaró Noem en la red social X.

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

MÁS INFORMACIÓN: Juez de EE.UU. desestima caso contra Trump por interferencia electoral en Georgia, el último que tenía pendiente

Un testigo explicó a la cadena de noticias local Fox 5 que se oyeron dos disparos y la gente comenzó a correr.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo 16 de noviembre una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida. (AFP)
