Las impactantes imágenes del tiroteo que dejó al menos 20 muertos en El Paso, Texas

El Paso. Un joven armado mató el sábado a 20 personas e hirió a más de dos docenas al disparar sobre la gente en una zona comercial de El Paso, Texas, donde había hasta 3.000 personas en la bulliciosa temporada previa al inicio del curso escolar.



Las autoridades investigaban la posibilidad de que se tratara de un crimen de odio, trabajando para confirmar si una diatriba racista y antiinmigrante subida a Internet poco antes era obra del hombre detenido por el ataque en la ciudad fronteriza, de 680.000 habitantes.



► EN VIVO | Tiroteo en un centro comercial de Texas deja al menos 20 víctimas | FOTOS



► Texas: Gran incendio consume planta de ExxonMobil y deja al menos seis heridos



► Mueren dos personas al estrellarse una avioneta en Texas | FOTOS Y VIDEO



El sospechoso fue detenido sin que la policía tuviera que disparar ante el Walmart cerca del Cielo Vista Mall, a unos 8 kilómetros (5 millas) del principal paso fronterizo con Ciudad Juárez, México, indicó el jefe de policía de El Paso, Greg Allen.



El sospechoso es Patrick Crusius, de 21 años, según dijeron a The Associated Press dos agentes de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato. La policía local no reveló su nombre en una conferencia de prensa, aunque confirmó que procedía de Allen, cerca de Dallas.



Muchas de las víctimas fueron baleadas en el Walmart, según la policía, que dio información en inglés y español durante todo el día, en una ciudad de mayoría latina.



“Fue una escena horrenda”, declaró Allen, que añadió que muchas de las víctimas sufrieron heridas que podrían costarles la vida.



El tiroteo se produjo menos de una semana después de que un hombre de 19 años matara a tres personas e hiriera a otras 13 en el popular Festival del Ajo de Gilroy antes de suicidarse.



Los vecinos en El Paso se apresuraron a donar sangre para los heridos, mientras policías y militares ayudaban a la gente a buscar a sus seres queridos.



“Por ahora es un caos”, dijo Austin Johnson, un médico militar del cercano Fort Bliss y que se ofreció para asistir en el centro comercial y más tarde en una escuela que es usada como punto de reunión.



Adriana Quezada, de 39 años, comentó que ella se encontraba en la sección de ropa para mujeres de Walmart junto con sus dos hijos cuando oyó disparos, aunque creyó que se trataba de golpes, como los que se realizan en reparaciones de techos.



Su hija de 19 años y su hijo de 16 se arrojaron al suelo, para luego los tres salir corriendo de la tienda por una puerta de emergencia. Ninguno de ellos resultó herido, afirmó Quezada.



La mujer aseguró haber visto a cuatro hombres armados y vestidos de negro, avanzando juntos y disparando indiscriminadamente. La policía dijo más tarde que creía que el detenido era el único tirador.



Trece personas fueron trasladadas al Centro Médico Universitario de El Paso, incluida una que murió más tarde, indicó Ryan Mielke, vocero del hospital. Dos niños, de dos y nueve años, fueron transferidos al cercano Hospital Infantil de El Paso. El portavoz declinó ofrecer más detalles sobre las víctimas.

Otras 11 personas de entre 35 y 82 años recibían atención médica en el Centro Médico Del Sol, de acuerdo con el vocero del hospital, Victor Guerrero.

Una de las personas fallecidas era una mujer de 25 años que fue baleada cuando tenía en brazos a su hijo de dos meses, según sus familiares. Las autoridades en México dijeron que había tres ciudadanos mexicanos entre los muertos y seis entre los heridos.



Fuente: AP