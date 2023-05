El Título 42, la norma sanitaria usada durante la pandemia de coronavirus para rechazar a migrantes de manera rápida, llega a su fin este jueves 11 de mayo. En adelante, el gobierno de Joe Biden empezará a negar asilo a los migrantes que lleguen a la frontera sur del país y no hayan presentado primero una solicitud por Internet o buscado primero protección en uno de los países por los pasaron, lo que representa un cambio fundamental en la política migratoria de Estados Unidos mientras se prepara para poner fin a restricciones implementadas durante la pandemia.

Estas son las últimas novedades:

Hubo casi 10.000 personas detenidas en un día, un récord

Los solicitantes de asilo se han estado presentando en grandes números en la frontera en anticipación al fin del uso de las restricciones del llamado Título 42, las cuales facultan al gobierno para expulsar rápidamente a los migrantes. Funcionarios federales advirtieron que se avecinan días complicados ya que el programa vinculado con la pandemia de COVID-19 expira esta semana.

La nueva regla anunciada el miércoles forma parte de nuevas medidas que tienen el objetivo de reducir los cruces fronterizos ilegales al tiempo que crean nuevas vías legales, como un plan para abrir 100 centros de migración regionales en todo el hemisferio occidental y otorgar permisos condicionales humanitarios a unos 30.000 migrantes procedentes de cuatro países para que ingresen a Estados Unidos. Funcionarios federales han detallado las medidas que han adoptado, como el incremento en el número de vuelos de deportación, mientras se preparan para lo que muchos esperan que sea un aumento sustancial de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

“Nuestro plan dará resultados, pero tomará tiempo para que esos resultados se reflejen”, advirtió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Muchos inmigrantes, impulsados por el temor de que pronto sea más difícil permanecer en Estados Unidos, intentaban cruzar antes de que expire el Título 42 y entre en vigor la nueva norma al final del día jueves.

Bajo el amparo del Título 42, las autoridades fronterizas han enviado de regreso rápidamente a los migrantes: lo hicieron 2,8 millones de veces desde marzo de 2020. Pero después de que las restricciones expiren el jueves, los migrantes que sean detenidos cruzando ilegalmente la frontera tendrán prohibido regresar durante cinco años. Pueden enfrentar cargos penales si lo hacen.

Los migrantes llegaban constantemente el miércoles al río Bravo (o Grande), en Matamoros. Muchos se quitaban la ropa antes de entrar al río, aferrándose a bolsas de plástico en las que llevaban sus pertenencias. Vadeaban lentamente el río mientras llegaban más migrantes, algunos de ellos persignándose antes de seguir la fila a través de la frontera. Una familia puso a un bebé dentro de una maleta abierta. Un hombre la sostuvo por encima de su cabeza mientras que otro caminaba lentamente detrás de él como precaución. Otro niño cruzó sobre los hombros de un adulto. Del lado estadounidense, lograron subir la orilla, tomándose un momento para colocarse ropas secas antes de seguir su camino entre las hileras de alambre de púas.

En Ciudad Juárez, México, los migrantes siguieron llegando esta semana en pequeños grupos por tren o autobús, y partían a diario para entregarse a las autoridades estadounidenses.

Fran Tovar, un electricista de 30 años de edad procedente de Venezuela que dejó atrás a sus dos hijos para tratar de llegar a Estados Unidos, fue expulsado en su primer intento. Tratará nuevamente en 24 horas, con el objetivo de cruzar antes de que expire el uso del Título 42.

“Hay temor y angustia”, dijo Tovar, quien añadió que lleva más de tres meses en Juárez tratando de obtener una cita a través de una aplicación que Estados Unidos ha pedido a los migrantes que utilicen para presentarse en un punto de entrada fronterizo y solicitar la admisión.

La Patrulla Fronteriza detuvo a cerca de 10.000 personas el martes, una de las cifras más altas para un solo día, según un funcionario federal que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a tocar el tema de manera pública. Más de 27.000 personas se encontraban en custodia. La cifra de personas en custodia varían a medida que los migrantes son liberados o deportados, pero en marzo había 8.600 personas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

___________________________

México cierra temporalmente albergues migratorios tras mortal incendio

Ciudad de México (Reuters). El Instituto Nacional de Migración (INM) de México dijo el miércoles que suspendió de manera provisional las operaciones de todas sus estancias migratorias mientras la comisión de derechos humanos local revisa su funcionamiento, a poco más de un mes de que en uno de sus centros murieran alrededor de 40 migrantes a causa de un incendio.

El INM dijo en un comunicado que la medida se mantendrá vigente mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realiza un informe especial sobre la situación de los 33 refugios con capacidad para albergar a 1,036 migrantes.

Por ahora, agregó el instituto, “la atención que se proporcionaba en las estancias provisionales continuará en las demás sedes migratorias distribuidas en México”.

El cierre temporal de los centros ocurre cuandomiles de migrantesde diversas nacionalidades se aglomeran en la frontera de México y Estados Unidos buscando asilo, y a pocas horas de que concluya una restricción sanitaria, conocida como Título 42, que permitía fueran expulsados de manera inmediata desde territorio estadounidense.

A finales de marzo, alrededor de 40 migrantes murieron y 20 resultaron heridos a causa de un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, que comenzó como una protesta por supuestos malos tratos al interior.

________________________

Ecuador exhorta a sus ciudadanos a evitar la migración ilegal a EE.UU.

Quito (EFE). El Gobierno de Ecuador exhortó este miércoles a sus ciudadanos a evitar procesos de migración irregular a Estados Unidos y aclaró que el levantamiento del llamado Título 42 no supone una flexibilización de entrada a ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito recordó que el Gobierno de EE.UU. desde este jueves “dejará de procesar a ciudadanos que ingresen de manera irregular a su territorio bajo el Título 42, medida implementada en el marco de la pandemia”.

El levantamiento de tal medida “no implica, de ninguna manera, la apertura de las fronteras estadounidenses ni la flexibilización de entradas a ese país ni la implementación de procesos de reunificación familiar”, añadió la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.

Y advirtió que desde el viernes se aplicará en EE.UU. el llamado Título 8 que implica “expulsiones rápidas y masivas de los ciudadanos migrantes que incumplan la normativa estadounidense” de ingreso a ese país.

Además, “quienes sean expulsados no podrán solicitar una visa ni regresar a los Estados Unidos por un periodo de cinco años, e inclusive, si reinciden en ingresos irregulares estarán sujetos a juicios penales en territorio estadounidense”.

Por ello, el Ministerio de Exteriores exhortó a los ecuatorianos que piensen ir a EE.UU. “evitar la migración irregular con los riesgos que implica para la vida y la dignidad humana”.

___________________

EE.UU. monitoreará con grillete electrónico a familias detenidas en la frontera

Washington (EFE).- Las familias que sean detenidas cruzando de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos serán monitoreadas con un grillete electrónico y estarán sujetas a un toque de queda mientras las autoridades estudian sus casos.

El gobierno tomará esta medida con el fin de asegurarse de que las familias se presenten a las entrevistas con un motivo creíble para determinar si tienen un caso para presentar una petición de asilo, indicó este miércoles el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés) en un comunicado.

Las familias que reciban una respuesta negativa después de haberse presentado a la entrevista serán deportadas en un plazo de 30 días, indicó el comunicado.

Este nuevo programa del gobierno estadounidense solo aplica a las familias que provengan de países a los que existan vuelos de deportación y que residan en Newark, Washington, Baltimore y Chicago, según informó el diario L.A. Times

________________________

EEUU admitirá a 100.000 latinoamericanos para reunirse con familias

San Diego (AP).- Mientras el gobierno del presidente Joe Biden se prepara para poner fin a las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19, ofrece nuevas opciones legales para que las personas, sobre todo las familias, lleguen a Estados Unidos.

El gobierno dijo que admitirá a por lo menos 100.000 latinoamericanos que pretendan reunirse con sus familiares en Estados Unidos, pero prácticamente no ha dado a conocer detalles. El plan fue anunciado en un momento en que las restricciones vinculadas a una ley de salud pública, conocida como Título 42, están por expirar el jueves.

________________________

DeSantis firma ley que dificulta el establecimiento de inmigrantes en Florida

Miami (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles el proyecto de ley SB 1718, norma que incluye medidas que dificultan el establecimiento de inmigrantes en situación irregular, como no reconocer licencias de conducción de otros estados, durante un acto en el que criticó el control fronterizo por parte del gobierno federal.

En una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”, DeSantis dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.

El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.

DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.

El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.

Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.

El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.

E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.