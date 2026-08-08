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Resumen

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El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, habla durante una conferencia de prensa en el edificio del Departamento de Justicia, en Washington, DC, el 5 de agosto de 2026. (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)
El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, habla durante una conferencia de prensa en el edificio del Departamento de Justicia, en Washington, DC, el 5 de agosto de 2026. (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)
/ ANNA MONEYMAKER
Por Agencia EFE

El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente Donald Trump, como nuevo fiscal general del país.

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