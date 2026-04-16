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El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, en el edificio de oficinas del Senado Dirksen en Washington, DC, el 12 de febrero de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, en el edificio de oficinas del Senado Dirksen en Washington, DC, el 12 de febrero de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, presentó este jueves su carta de renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, luego de haber sido el encargado de supervisar el plan de deportación masiva de la Administración de Donald Trump.

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