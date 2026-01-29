‘Zar fronterizo’ de Trump promete “reinstaurar la ley y el orden” en Minneapolis

Escuchar
El "zar fronterizo" de la Casa Blanca, Tom Homan, habla con la prensa frente al Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de enero de 2026 | Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Por Agencia AFP

El “zar fronterizo” de Donald Trump se comprometió el jueves a “reinstaurar la ley y el orden” en Mineápolis, norte de Estados Unidos, sacudida desde principios de enero por la muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses.

