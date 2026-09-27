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Resumen

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Las olas azotan la costa con la subida de la marea durante una tormenta en Scituate, Massachusetts, el 26 de septiembre de 2026. (Foto de Joseph Prezioso / AFP).
Las olas azotan la costa con la subida de la marea durante una tormenta en Scituate, Massachusetts, el 26 de septiembre de 2026. (Foto de Joseph Prezioso / AFP).
/ JOSEPH PREZIOSO
Por Agencia AFP

Una fuerte tormenta azota este domingo el noreste de Estados Unidos, donde ha causado al menos un muerto y dejó sin electricidad a decenas de miles de usuarios, según medios locales.

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