icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La tormenta tropical Edouard que tocó tierra en la costa del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, con vientos de hasta 95 kilómetros por hora, el 1 de septiembre de 2026. (EFE/ NHC)
La tormenta tropical Edouard que tocó tierra en la costa del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, con vientos de hasta 95 kilómetros por hora, el 1 de septiembre de 2026. (EFE/ NHC)
/ NHC
Por Agencia EFE

La tormenta tropical Edouard tocó tierra este martes en la costa del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, con vientos de hasta 95 kilómetros por hora, y se prevé que dejé fuertes lluvias, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.