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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 9 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 9 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos va a mantener, hasta nuevo aviso, vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a unos 170.000 salvadoreños y que estaba previsto que expirara esta noche.

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