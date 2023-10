Travis King, el soldado del ejército que huyó a Corea del Norte antes de regresar a Estados Unidos a principios de este mes, fue detenido por el ejército estadounidense, dijeron dos funcionarios el jueves por la noche, y enfrenta cargos que incluyen deserción y posesión de imágenes sexuales de un niño.

Los ocho cargos contra Travis King se detallan en un documento de acusación visto por The Associated Press. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los cargos no han sido anunciados públicamente.

La madre de King, Claudine Gates, dijo en un comunicado que a su hijo se le debería “conceder la presunción de inocencia”. Ella sostuvo: “Una madre conoce a su hijo y creo que al mío le pasó algo mientras estaba desplegado”.

La deserción es un cargo muy grave y puede dar lugar a una pena de prisión de hasta tres años.

King, de 23 años, cruzó corriendo la frontera fuertemente fortificada desde Corea del Sur en julio y se convirtió en el primer estadounidense detenido en Corea del Norte en casi cinco años.

Su repentina huida a Corea del Norte se produjo después de haber sido liberado de una prisión de Corea del Sur el 10 de julio, donde había cumplido casi dos meses por cargos de agresión . Estaba previsto que lo enviaran a Fort Bliss, Texas, donde podría haber enfrentado posibles acciones disciplinarias adicionales y su despido.

Las autoridades dijeron que King fue llevado al aeropuerto y escoltado hasta la aduana. Pero en lugar de subir al avión, se fue y más tarde se unió a una gira civil por la aldea fronteriza coreana de Panmunjom. Por la tarde cruzó corriendo la frontera, que está llena de guardias y a menudo repleta de turistas.

Después de unos dos meses, Pyongyang anunció abruptamente que lo expulsaría. Lo trasladaron en avión a una base de la Fuerza Aérea en Texas.

En ese momento, los funcionarios dijeron que no sabían exactamente por qué Corea del Norte decidió dejar ir a King, pero sospechaban que Pyongyang determinó que, como militar de bajo rango, no tenía ningún valor real en términos de influencia o información.

Durante su ausencia, los jefes del Ejército lo declararon ausente sin permiso, optando por no considerarlo desertor, lo cual es mucho más grave. Al declarar a King desertor, el ejército tendría que concluir que este se fue y tenía la intención de mantenerse alejado de manera permanente. En tiempos de guerra, la deserción puede conllevar la pena de muerte.

Los miembros del servicio pueden ausentarse sin permiso durante varios días, pero pueden regresar voluntariamente. El castigo puede incluir el confinamiento en la cárcel, la pérdida de su salario o el alta deshonrosa y se basa en gran medida en cuánto tiempo estuvieron fuera y si fueron detenidos o devueltos por su cuenta.