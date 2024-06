Durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), los agentes fronterizos detectaron a unas 3 millones de personas indocumentadas que trataban de cruzar a Estados Unidos, la mayoría era de Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Ahora, en lo que va de la gestión de Joe Biden, el número de personas que intentan entrar en el país aumentó hasta los 10 millones. De ellos, unos 800.000 son venezolanos.

El rápido crecimiento de la llegada de los venezolanos representa un desafío para las autoridades estadounidense por varios factores.

De acuerdo con NBC News, el incremento de la migración venezolana no solo ha traído a Estados Unidos a personas que buscan el Sueño Americano, escapando de las condiciones de miseria en las que ha sumido al país sudamericano el régimen de Nicolás Maduro. También se ha detectado de presencia en territorio estadounidense de integrantes de la temida banda criminal Tren de Aragua. ¿Cómo pudieron entrar sin ser detectados?

Las agencias del orden y funcionarios de inmigración de Estados Unidos han abierto más de 100 investigaciones por delitos relacionados con presuntos miembros del Tren de Aragua. Los casos más relevantes tienen que ver con una operación de tráfico sexual en Louisiana y el tiroteo a quemarropa contra dos policías de Nueva York, según dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citados por NBC News.

El venezolano Bernardo Raúl Castro Mata disparó contra dos policías en Nueva York.

¿Cómo ingresan miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos?

En este punto, volvemos a la pregunta anterior. ¿Cómo ingresaron? En la actualidad, la oleada de migrantes que llega a la frontera de México con Estados Unidos busca cruzarla para entregarse a las autoridades estadounidenses con el fin de iniciar un trámite de asilo, eso les puede permitir permanecer en el país hasta que se defina su situación jurídica.

NBC News explicó que cuando un agente de la Patrulla Fronteriza se encuentra con un migrante en la frontera, le pide cualquier información que le identifique, como un certificado de nacimiento o un pasaporte.

El agente coteja la información facilitada con una base de datos de antecedentes penales recopilada de agencias estadounidenses y países extranjeros.

Ammon Blair, exagente de la Patrulla Fronteriza, dijo que algunas veces los contrabandistas obligan a los migrantes a que se deshagan de sus documentos para poder declarar un nombre o nacionalidad falsos.

Si los agentes detectan antecedentes penales, el inmigrante puede ser deportado casi de inmediato.

Un migrante detenido usa la computadora durante un recorrido de la prensa por el Centro de Detención de Port Isabel (PIDC) en Los Fresnos, Texas, el 10 de junio del 2024. (VERONICA G. CARDENAS / POOL / AFP). / VERONICA G. CARDENAS

Estados Unidos sostiene que mantiene coordinación con las autoridades de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, entre otros países, para revisar los antecedentes penales de sus nacionales que cruzaron la frontera y así filtrarlos.

Pero hay algunas naciones con las que no se tiene un contacto similar, entre estas figuran Cuba, China y Venezuela. Ello hace que no se pueda contrastar al 100% los datos que entregan los migrantes provenientes de esos países.

El exagente Ammon Blair le dijo a NBC News que entonces, las únicas formas que se tienen para saber los antecedentes penales de un inmigrante venezolano son a través de la Interpol o que este ya tenga antecedentes dentro de Estados Unidos. “De otra manera no sabemos quiénes son”, aseguró.

Debido a ello, por ejemplo, la policía de Nueva York denomina “delincuentes fantasma” a los miembros del Tren de Aragua que ha detenido.

“Su identidad puede estar falsificada, su fecha de nacimiento puede ser falsa”, dijo a NBC News Jason Savino, subjefe de detectives de la policía de Nueva York. “Todo sobre esos individuos podría estar posiblemente tergiversado”.

A diferencia de las maras de Centroamérica, donde todos los pandilleros se tatúan en el cuerpo los nombres de sus organizaciones, la mayoría de integrantes del Tren de Aragua prácticamente no tiene señas visibles que revelen su pertenencia a esa banda, anota la prensa estadounidense.

NBC News remarcó que Venezuela no sólo no comparte datos sobre sus ciudadanos, también se ha negado a aceptar a deportados.

Así, algunos venezolanos pueden ser expulsados por vía terrestre a México, país que en el 2023 acordó con Estados Unidos recibir al mes hasta 30.000 inmigrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba.

Pero en algunos meses, el número de migrantes que cruzan desde esos países ha superado los 30.000, destaca NBC News.

Tráfico sexual y robos

El Tren de Aragua aparece mencionado en investigaciones criminales en al menos cinco estados, dijo NBC News.

Homeland Security Investigations (HSI), una división policial del DHS, indicó a NBC News que ahora tiene más de 100 investigaciones en curso que implican a presuntos miembros de esa banda venezolana.

A inicios de este mes, la prensa estadounidense informó que la policía de Louisiana desarticuló en mayo una presunta trama de tráfico sexual y detuvo a tres sujetos vinculados con el Tren de Aragua. Estos obligaban a inmigrantes venezolanas a prostituirse.

Las mujeres fueron captadas en Venezuela y con engaños les facilitaron su llega a Estados Unidos.

Los acusados, identificados como Josmar Jesús Zambrano Chirinos, Allbert Machado y Osleidy Vanesa Chourio Díaz, ofrecieron apoyo a las mujeres para cruzar la frontera de México. Les dijeron que una vez en territorio estadounidense les darían vivienda y hasta empleo en Estados Unidos.

Pero en realidad ellas fueron obligadas a prostituirse.

NBC News informó que los tres presuntos miembros del Tren de Aragua habían entrado en Estados Unidos el año pasado. Los tres fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza tras ingresar de manera ilegal por Texas, pero luego fueron puestos en libertad.

Las mujeres aseguraron que los presuntos miembros del Tren de Aragua las sacaron en un vuelo de El Paso (Texas) a Baton Rouge (Louisiana). Una vez en Baton Rouge, las llevaron a una tienda Ross para que compraran ropa. Después las condujeron a un edificio de apartamentos, donde supuestamente las obligaron a mantener relaciones sexuales con hasta cuatro hombres al día.

Las mujeres dijeron que les advirtieron que, si acudían a las autoridades, matarían a sus familias en Venezuela. Una mujer aseveró a los investigadores del HSI que cree que los líderes de la banda ya han matado a su madre, basándose en conversaciones con sus familiares en casa.

Según El Nuevo Herald, una de las víctimas llamó al 911 y pidió ayuda. Así, las autoridades lograron capturar a los sujetos.

Dos de las mujeres señalaron que eran obligadas a tener sexo con desconocidos para pagar un monto impuesto como deuda por los delincuentes.

Ambas víctimas contaron que solo las dejaban descansar entre las 4:00 am y las 8:00 am, siempre que no fueran solicitadas por algún cliente en ese horario, reseñó El Nuevo Herald.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, una víctima dijo que Zambrano era el cabecilla y que este le habría dicho que podía quedarse con todos los beneficios de la primera semana trabajando como prostituta, pero que después obtendría solo el 15 %.

Además, el sujeto le cobraba US$ 50 diarios por alojamiento y le había ofrecido que, si traía a dos amigas más para trabajar como ella, reduciría su deuda en US$ 2.500.

La mujer contó que Zambrano estaba llevando a cabo operaciones similares con 30 mujeres en domicilios de cinco estados, según la denuncia.

Cuando la policía allanó la casa de Louisiana donde estaban las mujeres, encontraron dinero en efectivo, condones usados, teléfonos celulares con clientes potenciales que pedían los servicios de las mujeres y libros de contabilidad que supuestamente documentaban cuánto dinero ganaba cada mujer diariamente y cuánto debía.

El detenido Allbert Machado le dijo a la policía que le ofrecieron trabajo un Louisiana para manejar un prostíbulo y que él aceptó porque necesitaba el dinero.

En Indiana, las fuerzas de seguridad locales están investigando una presunta red similar de tráfico sexual con presuntos vínculos con el Tren de Aragua.

Bernardo Castro Mata, de 19 años, está acusado de intento de asesinato.

Tras el tiroteo del 3 de junio en Nueva York, al que sobrevivieron los dos policías, el presunto autor fue identificado como el venezolano Bernardo Raúl Castro Mata, de 19 años. Había sido detenido por la Patrulla Fronteriza tras cruzar ilegalmente por Texas, de acuerdo con la policía neoyorquina. Posteriormente, fue puesto en libertad a la espera de una audiencia de asilo. NBC News dijo que no está claro si su presunta afiliación al Tren de Aragua era conocida por las autoridades venezolanas.

Según el New York Post, Castro Mata le dijo a la policía de Nueva York que fue reclutado por el “coordinador” del Tren de Aragua en la Gran Manzana para unirse a un grupo de ladrones de ciclomotores.

En febrero de este año, la policía de Nueva York anunció una ofensiva contra una pandilla formada por migrantes venezolanos vinculados al Tren de Aragua después de relacionarla con más de 62 robos en cuatro de los cinco distritos de la ciudad.

Fuentes policiales dijeron aquella vez a Fox News Digital que el grupo ha trasplantado su patrón de robo en Caracas a suelo estadounidense, donde se los culpa de robos de scooters, ciclomotores, teléfonos celulares, así como de asaltos en tiendas minoristas.

Además… La historia del Tren de Aragua El Tren de Aragua nació a partir del sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela en el 2005, que recorría los estados de Aragua y Carabobo; de ahí su nombre. El sindicato cobraba por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a contratistas a cambio de seguridad. Luego, fue ampliando sus actividades criminales. Cuando la construcción se paralizó en el 2011, el sindicato ya funcionaba como una banda criminal, de acuerdo con InSight Crime. La megabanda alcanzó su apogeo criminal en el 2013, luego de que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, fuera recapturado y encarcelado en la prisión de Tocorón, donde estableció alianzas con miembros del sindicato. En Tocorón, Guerrero escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en el “pran”. En la cárcel ‘Niño Guerrero’ tenía el control total y empezó a cobrar un monto mensual a los demás presos para la construcción de gimnasios, piscina, parques infantiles, restaurantes, discotecas y otras obras dentro de la prisión. Afuera de Tocorón, el Tren de Aragua encontró pocos obstáculos para establecer su control y expandir su territorio y operaciones delictivas. ‘Niño Guerrero’ reclutó a jefes de bandas criminales del barrio San Vicente, ubicado en Maracay, y allí estableció otro centro de operaciones. Una de esas bandas, conocida como la banda de “El Flipper”, por el alias de su líder, Kenferson Sevilla Arteaga, tomó el control completo del barrio. Gracias a su alianza con este grupo, el Tren de Aragua logró constituir legalmente la Fundación Somos El Barrio JK, una fachada a través de la cual la organización empezaría a adquirir capacidades de control social sobre la comunidad. Luego, durante la gobernación del chavista Tareck El Aissami en Aragua, se desmanteló gran parte del aparato policial del estado y se convirtió a San Vicente en una de las conocidas “zonas de paz”, territorios donde el gobierno prohibió la actuación de las fuerzas de seguridad. Gracias a esto, el Tren de Aragua consolidó una base sólida en el barrio. Hoy el Tren de Aragua y los grupos que están bajo su mando se dedican a la extorsión, secuestros, tráfico de drogas, sicariato, robo de vehículos, tráfico de migrantes y trata de personas en Venezuela y otros países de América. De acuerdo con Transparencia Venezuela, la megabanda criminal tiene más de 4.000 miembros. En setiembre del 2023, 'Niño Guerrero' se escapó de la prisión de Tocorón antes de que las autoridades ingresen a ese penal para trasladar a todos los presos a otros penales.