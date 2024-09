La semana pasada una noticia llamó enormemente la atención en Estados Unidos. La agencia EFE y otros medios locales publicaron que la comunidad latina en el área metropolitana de Denver, estado de Colorado, había denunciado que pandilleros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua se estaban apoderando de algunos edificios y casas de la zona, amenazando y extorsionando a sus residentes para que les paguen el alquiler directamente a ellos. ¿Qué hay de cierto en esta noticia que incluso ha suscitado el interés del mismo candidato presidencial Donald Trump y de otros líderes del Partido Republicano?

En redes sociales se hizo viral un video donde se ve a un grupo de hombres armados que irrumpe de manera violenta en un departamento en la ciudad de Aurora. Luego, el alcalde de esa urbe, Mike Coffman, confirmó que el Tren de Aragua había tomado el control de varios complejos de departamentos.

Trump se hizo eco del video donde se ve a los delincuentes que portan rifles y pistolas.

“¿Han visto lo que está pasando en Colorado? Pandillas venezolanas han tomado partes de la ciudad y se han apoderado de apartamentos... Lo vieron el otro día, ellos están derribando puertas y ocupando apartamentos de gente”, dijo Trump en un mitin.

Es increíble como los demócratas y sus perros sabuesos (activistas) intentan minimizar lo que está pasando en Colorado con el tren de Aragua. Diciendo que es falso que esta pandilla esté operando en ese ligar.

¿Entonces estos son actores y sus calles un set de televisión? pic.twitter.com/dUQlG44lRt — Luis sin filtro (@luis_sinfiltro) September 4, 2024

El magnate prometió realizar una deportación masiva de delincuentes si es electo presidente y a la vez culpó a la administración del mandatario Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por la presencia de los pandilleros extranjeros en Estados Unidos.

Trump también insistió en que Venezuela está vaciando sus prisiones para enviar criminales a Estados Unidos.

En su nota, EFE citó a la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), que dijo que los pandilleros no sólo han tomado el edificio de departamentos que aparece en el video, sino que también han hecho lo mismo con casas de la zona.

La CIRC y otras organizaciones comunitarias están buscando información adicional sobre el caso de una mujer inmigrante, quien recibió amenazas frente a su casa contra ella y su hijo adolescente, presuntamente por parte de pandilleros del Tren de Aragua, sugiriendo que durmiese “con los ojos abiertos”, informó EFE.

“No nos podemos defender. No fui a trabajar por miedo a que ellos vean que salgo y ataquen a mi hijo y a mi sobrino”, según la inmigrante.

La dirigente comunitaria Yaeel Duarte indicó a EFE que siente “impotencia” por la inseguridad pública en Aurora, y dijo que “esta madre debe ser protegida, ella y todas las familias que están bajo ataques y amenazas”.

El residente venezolano Moisés Didenot muestra los recibos de pago del alquiler de su departamento durante una manifestación realizada en Aurora, Colorado, el 3 de setiembre del 2024. (AP / David Zalubowski).

La policía niega la denuncia

Sin embargo, la policía de Aurora negó que el Tren de Aragua haya tomado el control de un complejo de departamentos.

En una visita a los departamentos donde fueron grabados los hombres armados, la jefa interina de la policía de Aurora, Heather Morris, dijo a la prensa que los pandilleros no habían tomado el control del edificio y no estaban cobrando el alquiler o extorsionando a los residentes.

“No estoy diciendo que no haya pandilleros que no vivan en esta comunidad”, sostuvo Morris.

Enfatizó que la policía “hizo un esfuerzo” durante los últimos días para “asegurarnos de que la gente no pague alquiler a los líderes o miembros de pandillas”.

Por su parte, la CIRC señaló que está de acuerdo con la versión de la policía.

“La policía, los funcionarios y los mismos residentes del complejo de apartamentos han negado estas historias falsas, y creemos que es irresponsable promoverlas”, señaló Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de la CIRC.

“Este tipo de miedo solo crea un ambiente más peligroso, abriendo la puerta a ataques de odio y racismo contra la comunidad inmigrante”, agregó.

Mientras que el alcalde Coffman, republicano y excongresista, se rectificó y admitió que “no estaba seguro de dónde está la verdad en todo esto”.

En una entrevista concedida al canal de televisión Denver7, Coffman afirmó que la versión de que toda Aurora era insegura no era cierta y perjudicaba la economía de la ciudad de más de 400.000 habitantes y en rápido crecimiento, indicó la agencia AP.

En cuanto al video donde se ve a los hombres armados, los antiguos residentes del edificio que lo grabaron dijeron al canal KDVR-TV que fue registrado antes de un tiroteo en el complejo ocurrido el 18 de agosto en el que una persona murió.

Sydney Edwards, portavoz del Departamento de Policía de Aurora, afirmó que han estado en posesión del video y las pruebas contenidas en el mismo. Dijo que no podía hacer más comentarios sobre una investigación en curso, indicó AP.

Muchos de los inmigrantes venezolanos y de otros países latinoamericanos que viven en el complejo de departamentos afirmaron que allí no hay bandas criminales y que se les está calificando injustamente de delincuentes.

El Tren de Aragua es una organización criminal

que se formó en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y se dedica al narcotráfico, la extorsión, el homicidio y la trata de personas. Sus actividades se han extendido por varios países de América Latina, incluyendo el Perú. En Estados Unidos tiene presencia en ciudades como El Paso, Chicago y Nueva York.

Un niño juega con su bicicleta mientras se lleva a cabo una manifestación en un complejo de departamentos de Aurora, en Colorado. (AP / David Zalubowski).

Un grupo de trabajo contra el Tren de Aragua

A mediados de agosto, la policía de Colorado admitió que en Denver hay presencia limitada del Tren de Aragua, por lo que las autoridades del estado, junto con las federales, anunciaron la creación de un grupo de trabajo para identificar y detener a los miembros de esa pandilla.

“Con base en nuestra investigación inicial, consideramos que los reportes sobre la influencia del Tren de Aragua en Aurora son aislados. Urgimos a todos los miembros de la comunidad, incluyendo los miembros de nuestra comunidad migrante, a que denuncien los crímenes cometidos en su contra a las autoridades locales y no permanezcan en silencio”, dijo la policía aquella vez.

El nuevo escuadrón, informó EFE, contará con el respaldo de la Red Regional de Fuerzas del Orden contra la Violencia (RAVEN, por su sigla en inglés), dependiente del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) del gobierno federal, un equipo especializado en el arresto de “criminales violentos, pandilleros y traficantes de drogas”.

La decisión final sobre la formación del grupo de trabajo se tomó a finales de julio, después de que entre 3.000 y 4.000 venezolanos se reunieran en el estacionamiento de un centro comercial en Aurora el pasado 28 de julio para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales en su país, un acto no autorizado que generó preocupación entre las autoridades locales por las interrupciones que causó, dijo EFE.