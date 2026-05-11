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Armas de fuego incautadas a miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA) en el Distrito Medio de Tennessee, Estados Unidos. (Departamento Justicia de Estados Unidos / EFE)
Armas de fuego incautadas a miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA) en el Distrito Medio de Tennessee, Estados Unidos. (Departamento Justicia de Estados Unidos / EFE)
/ Departamento Justicia EEUU
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Estados Unidos presentó este lunes cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas con la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), en el marco de un operativo que se desarrolló en cinco estados distintos.

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