En Louisiana, Estados Unidos, detuvieron a tres sujetos vinculados con la banda criminal Tren de Aragua que obligaban a inmigrantes venezolanas a prostituirse. A las víctimas las engañaron en Venezuela, cuando les ofrecieron ayuda para alcanzar el “sueño americano”. Ellos fueron identificados como Josmar Jesús Zambrano Chirinos, Allbert Machado y Osleidy Vanesa Chourio Díaz.

Los acusados ofrecían apoyo a las mujeres para cruzar la frontera de México, luego les darían vivienda y hasta empleo en Estados Unidos. Pero en realidad ellas quedaban como víctimas de una red de trata de personas.

Trascendió que una de las víctimas llamó al 911 y pidió ayuda. De este modo las autoridades lograron capturar a los sujetos. Dos de las mujeres señalaron que eran obligadas a tener sexo con desconocidos para pagar un monto impuesto como deuda por los delincuentes.

Ambas víctimas contaron que solo las dejaban descansar entre las 4:00 am y las 8:00 am, siempre que no fueran solicitadas por algún cliente en ese horario, reseñó en exclusiva el diario El Nuevo Herald.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, la Víctima 1 dijo que Zambrano le habría advertido que podía quedarse con todos los beneficios de la primera semana trabajando como prostituta, pero que después obtendría el 15 %. Además, el líder de la red de tráfico sexual le cobraba US$ 50 diarios por alojamiento y le había ofrecido que, si traía a dos amigas más para trabajar como ella, reduciría su deuda en US$ 2.500.

Una de las mujeres aseguró que, según sus cálculos, hay al menos 30 víctimas en el país que se encuentran en una situación similar a la suya.

Las autoridades de México y Estados Unidos han señalado en las últimas semanas que han detectado a integrantes de la agrupación criminal involucrados en el tráfico de personas a lo largo de la frontera entre los dos países. indicó El Nuevo Herald.

Un detenido se declaró “no culpable”

Un venezolano acusado de formar parte de la banda de tráfico sexual y de inmigrantes que tienen nexos con el Tren de Aragua se declaró no culpable el jueves en una corte federal de Louisiana, informó la agencia EFE.

Allbert Machado, de 23 años, es el primero de tres venezolanos nombrados en una investigación de tráfico sexual y de personas que se presentó en una corte federal en Baton Rouge, según informó la televisora WAFB.

Josmar Jesús Zambrano Chirinos y Osleidy Vanesa Chourio Díaz también hacen parte de la acusación federal que comenzó con una alerta de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, en inglés) en El Paso (Texas).

Según los documentos judiciales citados por el canal de televisión CNN, una víctima no identificada informó a las autoridades fronterizas que Zambrano Chirinos lideraba una banda de tráfico sexual bajo el mando del Tren de Aragua en Estados Unidos.

Las autoridades encontraron en una vivienda dinero en efectivo, condones usados, teléfonos celulares con clientes potenciales que pedían los servicios de las mujeres y libros de contabilidad que supuestamente documentaban cuánto dinero ganaba cada mujer diariamente y cuánto debía.

Machado dijo a los agentes que, supuestamente, le ofrecieron trabajo en Luisiana para manejar un prostíbulo y él aceptó porque necesitaba el dinero. La corte fijó una nueva audiencia para julio.

Si lo declaran culpable de un delito grave de tráfico sexual, Machado enfrentará de 15 años a cadena perpetua y una multa de hasta 250.000 dólares; y por ocultar o albergar a extranjeros para beneficio se enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel.

Zambrano Chirinos y Chourio también se encuentran en custodia federal y esperan su día en corte. Asimismo, los tres acusados enfrentan la deportación.