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Fuerzas de Estados Unidos realizaron un “ataque cinético letal” contra una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Foto: @Southcom/X
Fuerzas de Estados Unidos realizaron un “ataque cinético letal” contra una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Foto: @Southcom/X
Por Agencia EFE

Fuerzas de Estados Unidos lanzaron un nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, en el que murieron tres personas.

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