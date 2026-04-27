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Fuerzas de Estados Unidos lanzaron un nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, en el que murieron tres personas.
Fuerzas de Estados Unidos lanzaron un nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, en el que murieron tres personas.
El Comando Sur estadounidense informó sobre el nuevo ataque, realizado este domingo, a través de un mensaje en la red social X, acompañado de un video del momento en el que la lancha es impactada por un proyectil.
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“La Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico. Tres hombres narcoterroristas resultaron muertos durante esta acción”, agregó el mando militar en su comunicado.
Según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas armadas de EE.UU. sufrió daños.
La Administración del presidente Donald Trump defiende su derecho a detener el flujo de drogas hacia el país, razón por la que desde agosto de 2025 han desplegado un gran operativo militar en el Caribe, que luego extendieron al Pacífico.
On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x— U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026
Con este nuevo ataque, suman más de 130 las personas que han muerto durante estas actividades militares en aguas internacionales caribeñas y del Pacífico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por “los operativos letales” de Washington contra las supuestas lanchas de narcotráfico que ya han causado la muerte a más de un centenar de personas, “en violación al derecho internacional”.
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