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Ataque contra presunta narcolancha en el Caribe el 19 de abril. Foto: Comando Sur/Captura de pantalla/X
Ataque contra presunta narcolancha en el Caribe el 19 de abril. Foto: Comando Sur/Captura de pantalla/X
Por Agencia AFP

El ejército de Estados Unidos confirmó el domingo la muerte de tres personas en un ataque contra una embarcación presuntamente usada para narcotráfico en el Caribe.

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