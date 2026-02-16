Tres muertos, entre ellos el agresor, en tiroteo durante un partido de hockey en EE.UU.

Escuchar
Tiroteo durante un partido de hockey en Estados Unidos. Foto: Captura de video/X
Por Agencia EFE

Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE.UU.), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

