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Resumen

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Fotografía de archivo de personas que acuden a votar durante unas elecciones en Estados Unidos. Foto: EFE/Sarah Yenesel
Fotografía de archivo de personas que acuden a votar durante unas elecciones en Estados Unidos. Foto: EFE/Sarah Yenesel
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo permitió este viernes que la Administración del presidente Donald Trump pueda aplicar un sistema de recopilación de datos de ciudadanía para encontrar votantes no ciudadanos en las próximas elecciones legislativas.

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