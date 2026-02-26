Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los barcos de la guardia costera cubana atracaron en el puerto de La Habana el 25 de febrero de 2026. Foto: Adalberto ROQUE / AFP
Los barcos de la guardia costera cubana atracaron en el puerto de La Habana el 25 de febrero de 2026. Foto: Adalberto ROQUE / AFP
Por Agencia AFP

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes de una lancha muertos en un tiroteo con guardacostas cubanos, quería “ir a combatir” a Cuba y ver “si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba”, dijo este jueves a la AFP un compañero de militancia política.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.