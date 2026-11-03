icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Alabama, el 2 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Alabama, el 2 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes en una entrevista con The New York Times que apunta a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato y aseguró que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?